Лиссабон, , 15:40 — REGNUM В марте 2021 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Португалии выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, сообщает Ассоциация производителей Португалии (ACAP).

Всего в прошлом месяце на португальском авторынке было продано 16 099 машин. С января по март 2021 года продажи автомобилей в Португалии составили 39 310 единиц — на 25,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За первый весенний месяц дилеры в Португалии продали 12 699 легковых автомобилей. Это на 19,8% больше, чем год назад. А вот в первом квартале продажи легковушек, наоборот, сократились на 31,5%, до 31 039 единиц.

Продажи легких коммерческих автомобилей в Португалии подскочили на 87,7% в прошлом месяце (до 2 923 единиц) и на 6,4% — за первые три месяца 2021 года (до 7 062 единиц). Продажи грузовиков увеличились на 93,9% в марте (до 477 единиц) и на 18,2% в первом квартале (до 1209 единиц).

Напомним, в Испании в марте 2021 года было продано на 128% больше машин, чем в прошлом году (85 819 экз.), однако по сравнению с тем же месяцем 2019 года продажи упали на 30%.

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