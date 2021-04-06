Бишкек, , 15:37 — REGNUM Первый заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев, выступая на заседании профильного парламентского комитета, рассказал о том, что послужило поводом для резкого роста цен на продовольствие и автомобильное топливо в Киргизии.

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По его словам, республика очень сильно зависит от импорта большей части продовольственных товаров, бензина и дизтоплива — страна способна покрыть свои потребности в нефтепродуктах лишь на 5%, по мясу птицы — на 10%, по растительному маслу — на 15%, по мясу — на 63%, по овощам и фруктам — на 73%, по яйцам — на 76% и по рису — на 87%.

При этом чиновник отметил, что поскольку пандемия коронавируса спровоцировала рост цен во всем мире, то в Киргизии, которая завозит многие товары из-за рубежа, их стоимость тоже увеличилась в значительной степени.

«Повышение цен на мясо произошло преимущественно по причине вывоза скота в соседние страны — Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Стоимость ГСМ повысилась из-за роста отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах. Также на цены повлиял рост курса доллара США», — резюмировал Иманалиев.

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