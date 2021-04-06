Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве удастся добиться массового иммунитета населения к коронавирусу. Такой прогноз 6 апреля сделал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Несмотря на низкие темпы вакцинации, в столице, вероятно, удастся реализовать поставленную задачу и добиться показателя массового иммунитета в пределах 60−70% от численности населения. Правда добиться этого удастся за счет того, что уже сейчас иммунитет к коронавирусу есть примерно у половины жителей столицы.

«Если добавить тех людей, которые в ближайшее время могут вакцинироваться, это еще процентов 20, то мы к этим цифрам подойдем», — заявил Малышев.

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