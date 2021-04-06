Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Число людей, опасающихся заразиться коронавирусом, в США достигло минимально оценки с момента начала пандемии в 2020 году, об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения Gallup, сообщает The Hill.

Из исследования, опубликованного 6 апреля, следует, что в определенной степени заразиться коронавирусом в США опасаются 35% взрослых граждан страны. Этот показатель меньше, чем в апреле 2020 года.

В то же время 22% опрошенных указывают, что они очень или умеренно обеспокоены доступом к больничным услугам или лечению от вируса, а еще 14% также обеспокоены доступом к тесту на COVID-19, если он им понадобится.

В Gallup отметили, что процент людей, обеспокоенных COVID-19, снизился на 14 пунктов по сравнению с февралем. Опасения по поводу инфекций достигли пика прошлым летом и составил 59%.