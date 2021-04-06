Минск, , 15:36 — REGNUM Медикаменты, сахар, шесть единиц автомобильной техники и четыре трансформатора будут направлены в Сирию из Белоруссии в рамках оказания гуманитарной помощи. Соответствующее постановление белорусского правительства №190 от 2 апреля подписал Роман Головченко.

Согласно опубликованному 6 апреля документу, оказание гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике будет проводиться с участием МЧС, МИД, а также министерств промышленности, транспорта и коммуникаций. В зарубежную командировку будет направлен сотрудник Минского автозавода (МАЗ). Доставку обеспечит дочернее предприятие белорусского госмонополиста «Белорусская железная дорога».

Минфин Белоруссии выделит средства из республиканского бюджета, одна из статей которого предусматривает финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Это же министерство выделит средства на возмещение стоимости материальных ценностей, а также возмещения транспортных, командировочных и иных расходов, связанных с доставкой гуманитарной помощи.

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