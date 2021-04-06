Москва, , 15:40 — REGNUM Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции в России стабилизируется, но число заболевших стало снижаться медленнее. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 6 апреля на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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По её словам, ещё несколько недель назад заболеваемость снижалась примерно на 10−12%, но за последнюю неделю снижение не превышало 3%. Однако снижение остаётся.

Обстановку по коронавирусу в России она назвала «не самой стабильной». Вместе с тем в 75 регионах коэффициент распространения инфекции не превышает единицу.

Попова добавила, что в некоторых случаях регионы преждевременно снимают связанные с COVID-19 ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора назвала регионы с более высокой, чем в среднем по стране, заболеваемостью. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия.

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