Минск, , 15:55 — REGNUM Белоруссия является родиной для поляков, которые проживают на ее территории, и в республике всегда ответственно подходили к соблюдению прав национальных меньшинств, а также гордятся межэтническим миром. Об этом 6 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на посвященном работе МИД страны совещании, его слова приводит агентство БелТА.

«Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки, их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить, а кто хочет выехать — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в Варшаве называют притеснением польского национального меньшинства законную реакцию правоохранителей на противоправную деятельность отдельных белорусских граждан.

«Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они — поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», — отметил белорусский лидер.

Также он добавил, что власти республики всегда ответственным образом подходили к вопросу о соблюдении прав всех национальных меньшинств и гордятся тем, что в стране религиозный и межэтнический мир.

«Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши осуществляют попытки героизации бандитов и военных преступников и проводят с этой целью мероприятия для белорусской молодежи.