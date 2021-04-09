Москва, , 10:47 — REGNUM Павел Евдокимович Тарасенко (1923−2007) воевал рядовым красноармейцем в 6-м гвардейском стрелковом полку 2-й гвардейской стрелковой дивизии в 56-й армии на Северо-Кавказском фронте.

Павел Евдокимович Тарасенко

3 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской операции (31 октября — 11 декабря 1943 г.) гвардеец, несмотря на сильный шторм, первым бросился в ледяную воду и достиг берега. В районе села Маяк (ныне часть города Керчи) вновь одним из первых бросился в атаку на высоту. Продвигаясь наверх, он, преодолев проволочное заграждение, уничтожил пулеметный расчет и, открыв огонь из захваченного пулемета, уничтожил более 20 немецких военнослужащих. Павел Евдокимович был в числе первых воинов, достигших вершины высоты, где им был водружен Красный флаг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года гвардии рядовой был удостоен звания Героя Советского Союза и медали Золотая Звезда (№ 2168).

После войны, несмотря на многочисленные ранения, Павел Евдокимович продолжил службу в армии, решив стать артиллеристом. Поэтому в 1945 году окончил Сталинградское артиллерийское училище, а в 1956 году — Военно-артиллерийскую командную академию. В 1973 году в звании полковника Тарасенко вышел в запас.

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