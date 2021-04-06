Бишкек, , 15:34 — REGNUM В столице Киргизии и в Чуйской области растет заболеваемость COVID-19, но в других регионах ситуация остается стабильной. Об этом заявил замминистра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек Бектурганов на брифинге сегодня, 6 апреля.

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По его словам, за последние сутки в Бишкеке зарегистрировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос о том, введут ли в киргизской столице и ее окрестностях карантин, поскольку городу присвоили категорию «красной зоны» из-за роста числа заразившихся, чиновник сообщил, что решение будет принимать чрезвычайная комиссия — в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отметим, министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев 31 марта 2021 года заявил о том, что в Бишкеке, в Чуйской области и в нескольких районах Иссык-Кульской области будут введены усиленные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.