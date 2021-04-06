Москва, , 15:34 — REGNUM Закон о «гаражной амнистии» в России давно и остро назрел, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Огромное количество граждан стали владельцами гаражей в те времена, когда или о полноценной регистрации всех прав собственности на этот вид недвижимости никто не задумывался, или правовая база для подобной регистрации частично или полностью отсутствовала, либо была крайне несовершенна.

В итоге в СМИ периодически появляются публикации, как в том или иной городе, или даже — районе Москвы решением местных властей земли, под десятилетиями стоявшими на этом месте гаражами отчуждались под определенные (пусть иногда и крайне необходимые) нужды.

А владельцы гаражей оказывались на улице не только со своим любимым «железным конем», но и со всем скарбом, скопившимся за годы внутри гаражного бокса (а ведь это весьма немелкие вещи, которые в городской квартире так просто не «поселишь»: зимняя резина, велосипеды, лыжи, лодочные моторы, канистры, верстаки для мелкого домашнего ремонта. И так далее — список каждый может для себя продолжать вечно).

При том, что подавляющее большинство владельцев таких гаражей законов умышленно не нарушали — им эти гаражи достались или во времена, когда строительство гаражных буксов в правовом плане было предельно простое, либо вовсе перешли по наследству от родителей и т. д.

Так что вполне справедливым было бы позволить гражданам оформлять землю под такими гаражными строениями в собственность на упрощенных условиях. Впрочем, не так уж все и упрощено.

В частности, по новым правилам, участок гражданину должен был быть предоставлен органом власти или организацией на основании решения общего собрания гаражного кооператива.

Проблема в том, что многие достаточно старые гаражные кооперативы по множеству различных причин не всегда способны представить соответствующие документы.

Более того — не редкость, когда сам гаражный кооператив, существующий уже полвека и более, не в состоянии восстановить полностью всю документацию, подтверждающую его легальное существование.

И этот вопрос тоже должен как-то решаться. Иначе, предоставив льготы одним, мы оставим без таковых многих иных владельцев гаражей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие введение «гаражной амнистии».

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