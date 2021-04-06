Москва, , 15:34 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО не вернут ДНР и ЛНР в зону влияния Киева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Заявления Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ, мол, станет сигналом России — «вишенка на торте» всей кампании Киева по эскалации на Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а наоборот может способствовать реализации югославского сценария на Украине», — заявил Слуцкий.

Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, на не России, иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик, подчеркнул парламентарий.