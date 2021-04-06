Уфа, , 15:47 — REGNUM Историческая военная техника музея Вадима Задорожного может пройти 9 мая по проспекту Октября в Уфе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что вопросы по подготовке к военному параду 9 мая в Уфе рассмотрели в правительстве Башкирии.

Отмечается, что согласно планам, 9 мая по проспекту Октября, после прохождения военнослужащих, пройдет военная техника музея Вадима Задорожного.

«В состав колонны войдут семь танков, четыре единицы грузовой техники, три противотанковые пушки и два легковых автомобиля. Также ожидается участие шести единиц современной техники войсковой части 63 494 — это три тяжелых механизированных моста и три речных звена понтонного парка», — сообщает пресс-службы ведомства.

Сообщается, что согласно планам, 9 мая будет осуществлен торжественный пролёт авиации, а около Государственного академического русского драматического театра будет организован показ военной техники и полевая кухня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в военном параде 9 мая в Уфе примут участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, ветеранов, кадетов и юнармейцев.