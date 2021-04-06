Тюмень, , 15:33 — REGNUM В Тюменской области пробудились клещи. Уже зарегистрировано семь случаев укусов, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Один случай нападения клеща зарегистрирован в Ишиме, два — в Тобольске и Тобольском районе, один — в Заводоуковске, три — в Тюмени. Это на три случая меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Всем пострадавшим проведена иммунопрофилактика.

Инфекционисты напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала 2021 года в Тюменской области привит от клещевого энцефалита 13 931 человек, из них 4 359 — дети до 14 лет. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлиник после консультации врача.