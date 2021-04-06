Варшава, , 15:32 — REGNUM С 19 апреля в столице Польше откроются десятки дополнительных пунктов для проведения вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщил 6 апреля мэр Варшавы Рафал Тшасковский на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Польская столица мобилизует все силы и резервы для того, чтобы вы как можно скорее вакцинировались и вернулись к нормальной жизни. Поэтому мы с 19 апреля откроем десятки новых пунктов для вакцинации, чтобы этот процесс проходил как можно быстрее, и чтобы не создавались большие очереди из желающих привиться», — отметил он.

По словам Тшасковского, новые пункты для вакцинации будут созданы специально в разных районах города. Среди мест, где будут открыты новые пункты, значатся футбольный стадион «Легия», а также ряд иных спортивных комплексов. Некоторые пункты для вакцинации будут распложены в помещениях станций городского метро.

Тшасковский также подчеркнул, что с 19 апреля в Варшаве будет запущена специальная автобусная линия №901. Транспорт будет курсировать между Центральным вокзалом и стадионом «Легия», который станет крупным центром вакцинации.

«Всё продумано так, чтобы до каждой точки можно было легко добраться на общественном транспорте», — заключил он.