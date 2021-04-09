Москва, , 10:28 — REGNUM Михаил Абрамович Василенко (1913−1978) начал свой боевой путь под Сталинградом, где был тяжело ранен. В январе 1945 года в звании младшего лейтенанта командовал взводом 1137-го легкого артиллерийского полка в 14-й артиллерийской дивизии в 5-й ударной армии. Был награжден орденом Красной Звезды за то, что в условиях потери связи проявил инициативу и со своей батареей выполнил боевую задачу. Спустя месяц за успешное отражение контратаки врага (уничтожение танка, двух бронетранспортеров и роты противника) получил орден Отечественной войны 2-й степени.

Михаил Абрамович Василенко

В ходе боя за Кюстрин его взвод с 27 по 28 марта 1945 года уничтожил 12 вражеских танков, две минометные батареи, восемь огневых точек и около роты гитлеровцев. Во время отражения очередной вражеской контратаки Михаил Абрамович заменил выбывший из строя расчет и лично уничтожил четыре танка и три пулемета. Несмотря на новое ранение, младший лейтенант поле боя не покинул.

Об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года о присвоении ему звания Героя Советского Союза и вручении медали Золотая Звезда (№ 6491) Василенко узнал уже в госпитале.

После окончания войны был в звании лейтенанта уволен в запас. Проживал в Благовещенске, где был директором завода «Амурэлектроприбор».

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг на Днепре