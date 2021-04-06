Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Старейшая киностудия Санкт-Петербурга «Ленфильм» не поддержала идею кинорежиссера Александра Сокурова в проведении на «Ленфильме» фестиваля документального кино «Артдокфест», который ранее не удалось провести в залах «Дома кино» и киностудии «Лендок».

Напомним, 3 апреля в Петербурге должно было состояться открытие кинофестиваля документального кино «Артодокфест». Фестиваль должен был начаться с показа киноленты «Rastorhuev». Фильм посвящен российскому режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву, убитому при загадочных обстоятельствах в Центрально-Африканской республике в 2018 году вместе с двумя коллегами.

В сюжете фильма есть сцена интимных отношений между мужчинами, которая сподвигла одного из петербургских активистов борьбы с нетрадиционной сексуальной ориентацией обратиться с заявлением в Роскомнадзор с требованием воспрепятствовать проведению фестиваля. После чего в «Дом кино» в Петербурге пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и полиции. В итоге несколько залов кинотеатра были опечатаны, по официальной версии, за нарушение антиковидного режима. После этого «Лендок», где также должны были пройти показы кинолент «Артодокфеста», заявил об отмене показов из-за проверки киностудии.

«Мы приняли решение об отмене показов программы «Артдокфеста» — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра», — отметили в киностудии.

Произошедшее взволновало не только организаторов и зрителей, приобретших билеты на фестиваль, но и деятелей культуры. Среди них — кинорежиссёр Александр Сокуров, который обратился к руководству «Ленфильма» — гендиректору Федору Щербакову и председателю совета директоров Федору Бондарчуку, с предложением провести сорванный фестиваль у них.

«Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас», — говорится в открытом письме Сокурова к руководству киностудии.

Однако «Ленфильм» отказался предоставить площадку для проведения фестиваля сославшись на плотное расписание сеансов и нехватку площадок из-за ремонта кафе.

«К сожалению, мы не можем предоставить площадку нашего киноцентра для проведения мероприятий фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нём по заранее утверждённому графику», — заявили на «Ленфильме» петербургскому телеканалу «78».

В пресс-службе киностудии пояснили, что большая часть показов с фиксированными датами осуществляется на основе договоров, заключённых с прокатными компаниями, которые нельзя отменить или изменить.