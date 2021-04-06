Стокгольм, , 15:31 — REGNUM Два человека, ранее задержанные в Швеции по подозрению в подготовке теракта, заключены под стражу. Об этом сообщает 6 апреля телеканал SVT.

Подозреваемых задержали 2 апреля, это 30-летние мужчина и женщина. Их заключили под арест 5 апреля. Правоохранители полагают, что они причастны к преступлениям, совершённым в районе Стокгольма в период после 2 января.

У задержанных изъяли электронные носители с информацией, которую сейчас тщательно изучают специалисты. Известно, что они не признают вину в том, что им инкриминируют. Иных подробностей об инциденте пока нет.

Прокуратура должна предъявить арестованным обвинения не позднее 19 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции арестовали двух лиц по подозрению в терроризме