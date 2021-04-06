Кемерово, , 15:30 — REGNUM Пожилые жители Кемеровской области вновь смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, действие сезонной льготы возобновляется с начала мая.

Весной 2020 года бесплатный проезд был отменён в связи с началом пандемии коронавируса. К настоящему времени в регионе отмечается стабильно низкий уровень заболеваемости.

«Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках. Льготы, как и раньше, будут действовать с понедельника по четверг до 1 октября», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

При этом требование обязательного ношения масок в общественном транспорте сохраняется.

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