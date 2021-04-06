Москва, , 15:33 — REGNUM Темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего. Об этом 6 апреля сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вакцинация продвигается не так удовлетворительно, как хотелось бы», — сказал профессор.

По его словам, в России открыто большое количество пунктов, где можно провести вакцинацию. Причем они работают как в поликлиниках, так и в общественных местах. Однако большого притока желающих сделать прививку в них не наблюдается.

«Если туда придешь, то увидишь, что люди идут туда жидкой цепочкой», — заявил Малышев.

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