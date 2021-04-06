Киев, , 15:29 — REGNUM Мэрия Львова откажется покупать белорусские автобусы МАЗ, хотя именно это компания победила в тендере на обновление подвижного состава для города.

Об этом сегодня, 6 апреля, заявил на брифинге мэр Львова Андрей Садовый.

Мэр заявил, что Белоруссия поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов, но Львов не пойдет на закупку по политическим соображениям.

«Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать «режим» мы не имеем права», — заявил Садовый.

Городской глава напомнил, что тендер проводил Европейский инвестиционный банк, и заявил, что Львов попросит организацию провести тендер повторно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заявлялось о 100 автобусах, которые Львов намерен закупить у МАЗа. Городские власти признавали, что предложения других участников тендера были или значительно дороже, или не соответствовали техническим требованиям конкурса. В 2018 году городские власти Львова уже закупали 100 автобусов производства Белоруссии.