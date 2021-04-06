Вена, , 15:27 — REGNUM В Вене, где проходит заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заместитель министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи едва не подвергся нападению. Напасть на сотрудника иранского внешнеполитического ведомства попытался представитель иранской оппозиции, действующей за пределами исламской республики. Об этом 6 апреля сообщает агентство Mehr.

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«Когда заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Арагчи покидал место встречи в Вене, один из членов антиреволюционного движения оскорбил его и попытался напасть, но безуспешно», — отмечает издание.

Уточняется, что Арагчи встречался с генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Энрике Мором. Инцидент произошёл после этих переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне политдиректоров. Мероприятия, которое проводится в очном формате, будет посвящено обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.