Москва, , 15:26 — REGNUM Роста заболеваемости COVID-19 в России не следует ожидать. Такое мнение 6 апреля высказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на онлайн-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Думаю, значительного повышения заболеваемости не будет. Мы видим на протяжении нескольких последних недель стабильные цифры и будем надеяться, что так и дальше будет», — сказал эксперт.

Однако на показатели заболеваемости может повлиять наличие новых штаммов вируса. Поэтому необходимо продолжать соблюдать масочных режим и социальное дистанцирование.

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