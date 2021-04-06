Вологда, , 15:24 — REGNUM В Вологодской области вакцинацию от COVID-19 прошли 45 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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С начала массовой вакцинации в регион поступило больше 55 тысяч доз вакцины.

«Сегодня час назад мы получили еще почти 3,5 тысячи доз. На сегодня привито 45 тысяч вологжан. В ближайшие дни мы ждём еще одну партию вакцины — больше 8 тысячи доз. В очереди на прививку находятся 16 тысяч человек. Вакцинация идёт по графику», — заявил губернатор области Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки выявили 79 носителей коронавируса, трое ковид-пациентов скончались.