Вологда, 6 апреля 2021, 15:24 — REGNUM В Вологодской области вакцинацию от COVID-19 прошли 45 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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С начала массовой вакцинации в регион поступило больше 55 тысяч доз вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки выявили 79 носителей коронавируса, трое ковид-пациентов скончались.