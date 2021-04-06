Минск, , 15:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал провести перерегистрацию иностранных фондов и некоммерческих организаций, которые ведут антигосударственную деятельность. Об этом он заявил 6 апреля на совещании, посвящённом работе МИД, передаёт БелТА.

Он подчеркнул, что не следует «вырезать тех, кто пользу приносит государству». Такие организации можно терпеть, с ними можно сотрудничать.

«Нет — значит, под нож», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что говорит о структурах, которые действуют в Белоруссии, втягивают молодых людей в антигосударственную деятельность и способствуют отъезду квалифицированных специалистов в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также заявил, что польские власти пытаются героизировать бандитов и военных преступников и привлекают к таким мероприятиям белорусскую молодёжь.

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