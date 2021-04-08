Москва, , 10:29 — REGNUM Нину Андреевну Онилову (1921−1942) бойцы называли Анкой-пулеметчицей. И неудивительно: талантливый фильм Братьев Васильевых «Чапаев» и не менее убедительная игра Варвары Мясниковой повлияли на многих юношей и девушек довоенного поколения. А если учитывать, что старший сержант Онилова воевала в 54-м полку 25-й Чапаевской дивизии в Приморской армии, то если бы такого прозвища не было, его следовало бы придумать. Тем более что Нина Андреевна не обижалась и даже писала актрисе Мясниковой, восхищаясь созданным ею образом.

Нина Андреевна Онилова

На фронте пулеметчица воевала с августа 1941 года. Сначала защищала родную Одессу, затем сражалась под Севастополем. В боях за Одессу была тяжело ранена, награждена орденом Красного Знамени.

27 февраля 1942 года в районе Мекензиевых высот (гор) подавила две пулеметных точки неприятеля

В последнем бою 1 марта 1942 года, оставшись одна из расчета, отражала многочисленные атаки немцев. Как вспоминал свидетель боя, «будучи раненой, когда был разбит ее ДОТ, она продолжала вести огонь, пока не была вторично ранена».

Нина Андреевна скончалась спустя семь дней в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1965 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг под Ленинградом