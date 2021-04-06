Москва, , 15:23 — REGNUM Падение потребления говядины в России последние десятилетия носит устойчивый характер и происходит под влиянием множества факторов. заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Среди причин падения спроса на говядину можно выделить падение платежеспособности населения, сокращение производства, рост цен на внутреннем и внешнем рынках, привлекательность внешних рынков для наращивания экспорта, и, наконец, ограничения и неопределённость, вызванные пандемией.

В частности, по данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в РФ к 2021 сократилось в 3,1 раза по сравнению с 1990 годом, и продолжает падать: по сравнению с 2000 годом — сократилось в 1,5 раза.

При этом, падение потребления говядины происходит на фоне значительного роста потребления других видов мяса и птицы, так, по сравнению с 2010 годом реализация говядины сократилось на 0,2%, а реализация свинины за этот период, наоборот, увеличилась на 203%, а мяса птицы на 180%.

Наиболее значимой причиной падения потребления говядины является рост цен. В частности, по данным Росстата к 2021 году потребительские цены на говядину по сравнению с 2000 годом выросли более семь раз, а за последние десять выросли более чем в два раза.

И этот процесс имеет положительную динамику, поддерживаемую, также привлекательностью внешних рынков. В частности, экспорт свежего мяса за последние десять лет увеличился в 3,3 раза.

Однако, по сравнению с другими видами мяса, влияние пандемии на рост цен на говядину оказался символическим: динамика роста цен на говядину имела более устойчивую тенденцию как в период пандемии, так и до начали пандемии», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребление в РФ говядины снизилось в 2020 году до минимального за последние 10 лет значения в 1,94 млн тонны.

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