Москва, , 15:22 — REGNUM От COVID-19 привились порядка 219 тысяч работников школ России, что составляет почти 10% от общего числа сотрудников общеобразовательных организаций. Об этом говорится в телеграм-канале первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

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Согласно данным за 5 апреля, опубликованным чиновником, из 2 млн 72 тысяч педагогических работников вакцину от COVID-19 получили 219 483 человека, а переболели COVID-19 245 484 работника. При этом в очереди на вакцинацию стоит 478 тысяч работников.

При этом из из 1 млн 179 тысяч работников дошкольного образования вакцину от COVID-19 получили 114 488 человек, а переболели COVID-19 136 176 работников. В очереди на вакцинацию стоит 273 тысячи работников.