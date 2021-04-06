Киев, 6 апреля 2021, 15:29 — REGNUM Уголовные дела, в которых фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, будут доведены до конца. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Интерфакс-Украина».
Венедиктова отметила, что в данный момент правоохранители расследуют несколько уголовных дел, связанных с Медведчуком, в частности? дело относительно деятельности движения «Украинский выбор».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук назвал действия властей Украины против себя и своего окружения «незаконными и безосновательными».
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