Киев, , 15:29 — REGNUM Уголовные дела, в которых фигурирует депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, будут доведены до конца. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Интерфакс-Украина».

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… своё логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались», — рассказала она.

Венедиктова отметила, что в данный момент правоохранители расследуют несколько уголовных дел, связанных с Медведчуком, в частности? дело относительно деятельности движения «Украинский выбор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук назвал действия властей Украины против себя и своего окружения «незаконными и безосновательными».

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