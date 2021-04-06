Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о школьной медицине, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Законопроект закрепляет обязанность государства по обеспечению сохранения здоровья детей в детском саду и школе. Кроме того, документ вводит обязанность родителей сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

В функции медицинского работника будут входить не только оказание экстренной и плановой медицинской помощи, но и наблюдение за состоянием здоровья детей и их нагрузкой, участие в составлении школьного меню.

В профильном комитете Госдумы обратили внимание на то, что в новой редакции законопроекта нет нормы о праве либо обязанности оказания первой помощи учителями.

Ко второму чтению предлагается инициативу доработать, медики смогут войти в состав педсовета школы, сообщил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Это не чрезмерные меры: всё это уже было в советских системах образования и здравоохранения, отметил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Сейчас же, в эру цифровизации, реализовать подобный подход даже проще. И пример отдельных школ, где за состоянием здоровья учеников внимательно следят, это лишь подтверждает. После принятия законопроекта важно нам депутатам на своих территориях взять под контроль реализацию закона, чтобы новая система оперативно заработала», — сказал парламентарий.

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