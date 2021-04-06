Москва, , 15:22 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с Олегом Знарком, который займет пост главного тренера команды. Об этом 6 апреля сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, соглашение между руководством московской команды и 58-летим специалистом заключено на один сезон с возможностью его продления еще на один сезон.

При этом на данном посту Олег Знарок сменит Владимира Крикунова, который является главным наставником московской команды с 2018 года. В тоже время, Знарок уже был главным тренером российской столичной команды в период с 2010 по 2014 год, и под его руководством она в 2012 и 2013 году стала обладательницей Кубка Гагарина.

Отметим, в прошедшем сезоне московский клуб «Динамо» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место, однако уступил санкт-петербургской команде СКА в первом раунде плей-офф со счетом в серии 4:1.