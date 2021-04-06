Ташкент, , 15:20 — REGNUM Перспективы сотрудничества в сфере безопасности и военного дела обсудили начальник генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана Шухрат Холмухамедов и заместитель начальника управления стратегического планирования и политики центрального командования Вооруженных Сил США Дюк Пирак, сообщает агентство «УзА».

Члены делегации министерства обороны США планируют также ознакомиться с работой центра подготовки младших специалистов в Самарканде.

Напомним, в феврале 2019 года в Ташкент прибыл бывший командующий Центральным командованием США Джозеф Вотел. Он принял участие в конференции начальников генеральных штабов стран Туркестана и Южной Азии. Вотел также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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