Москва, 8 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Василий Михайлович Зайцев (1910−1941) любил сельское хозяйство. Он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) и проделал успешный путь от агронома до заместителя наркома (министра) совхозов Карело-Финской ССР.

Василий Михайлович Зайцев

Тем не менее к 1941 году это был уже опытный воин. Зайцев участвовал в советско-финской войне, вышел в запас младшим лейтенантом. В Великую Отечественную Василий Михайлович командовал танковым взводом 46-го танкового полка в 4-й Отдельной армии на Волховском фронте.

7 декабря 1941 года в бою за деревню Лазаревичи (Тихвинский район) танкисты уничтожили три противотанковых орудия и несколько пулеметов, а также около роты солдат и офицеров противника. В бою танк командира взвода был подожжен огнем немцев. Зайцев приказал экипажу покинуть машину, а сам, вместе с отказавшимся бросить командира стрелком-радистом, недавним студентом Бауманки Андреем Ивановичем Ращупкиным (1920−1941) остался прикрывать их из пулемета от бросившегося в контратаку неприятеля.

Андрей Иванович Ращупкин

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года Василию Михайловичу и Андрею Ивановичу было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.