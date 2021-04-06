Москва, , 15:19 — REGNUM Тематика «зеленой» экономики и ответственного бизнеса в России не находит должной поддержки в органах власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал статью бывшего первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, в которой тот призвал страны БРИКС выйти на новый уровень взаимодействия, переосмыслить экономическую политику в сторону более справедливых принципов, а также указал на важность «зеленой» экономики и ответственного бизнеса.

«Советы господин Шувалов дает всегда правильные, но вопрос справедливости зависит от тех ценностей, которые исповедует каждая из сторон, — сказал Ордов. — Говоря о справедливости, необходимо четко понимать те принципы, которые будут заложены в принципы посткризисного развития стран БРИКС. Тематика «зеленой» экономики и ответственного бизнеса в России не находит должной поддержки в органах власти и у регуляторов соответствующих рынков. Во многом эта тематика воспринимается как игра на стороне Запада, так как именно они главные сторонники и пропагандисты этого нового веяния. Именно там существует государственная поддержка возобновляемой энергетики, электромобилям, а также куется дамоклов меч «углеродного налога».

Как подчеркнул Ордов, российские компании с иностранным капиталом либо ориентированные на экспортные операции уже являются активными участниками революции «устойчивого развития» на принципах ESG, публикуя ежегодную нефинансовую отчетность, а также участвуя в различных рейтингах устойчивого развития.

«Мир в отношении социальной ответственности бизнеса уже сформировал стандарты и требования, но они плохо приживаются на российской почве. «Зеленые» инвестиции у нас носят не системный характер, что вполне естественно, так как мы все еще возлагаем огромные надежды на российский нефтегазовый сектор, — сказал Ордов. — Диверсификация экономики идет скорее не благодаря, а вопреки экономической политике. В этих условиях мы весьма заинтересованы в альтернативных подходах к инвестированию постковидной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Шувалова прокомментировал экономист Вадим Ковригин.

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