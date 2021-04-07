Москва, 7 апреля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Горящие по всей России леса стали в какой-то момент одним из символов бесхозяйственности, поразившей многие аспекты жизни современной рыночной России. О том, почему, несмотря на все поиски выхода, лесной вопрос остается все в том же бедственном положении, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

Лес в России занимает огромную часть территории и, как многие масштабные объекты природы, не может быть отдан на откуп частнику без катастрофических последствий. К сожалению, эта истина так и не пробила себе пока что путь через начальственные установки на достижение «спасительного рынка», где «невидимые руки» улаживают все проблемы без участия человека. Пока превалирует эта фантастическая пропагандистская картина родом из «святых 90-х», российские леса так и будут в большой своей части гореть или сгнивать, не принося пользы большей части российского населения.

Почему так? Потому что лес требует государственных усилий по своей защите и правильному использованию, о чем свидетельствует (а в российском случае уже вопиет) вся мировая практика. Так что же нужно поменять в российском подходе к лесам, чтобы наконец прекратить «лесное безобразие»?

Читайте статью Андрея Маленького «Власти России и лес: дать сгнить, дать сгореть — или позволить его очистить».