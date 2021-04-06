Курган, , 15:18 — REGNUM В Курганской области депутаты Шадринской городской думы 6 апреля 2021 года проголосовали за отставку главы города Виктора Ермишкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Временно исполняющим обязанности главы Шадринска стал первый заместитель мэра Антон Мокан. Сроки проведения конкурса по выбору главы Шадринска гордума объявит позже.

Напомним, 5 апреля стало известно, что Виктор Ермишкин подал документы на участие в праймериз на выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва.