Брянск, , 15:29 — REGNUM За обвинение участника Великой Отечественной войны в государственной измене осуждён житель Брянской области. Суд назначил блогеру штраф в один миллион рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в региональном Следственном комитете.

Мужчина в августе 2020 года на своём канале в Сети заявил, что ветеран сотрудничал с контрразведкой «Абвер» во время Великой Отечественной войны. Следствие и суд расценили эти слова как обвинения в государственной измене. Установлено, что фронтовик в мае 1942 года после ожесточённых боёв с применением немецкой стороной нервнопаралитического газа в районе Керчи попал вместе с другими красноармейцами в лагерь «Шталаг-326». Ветеран смог сбежать из заточения, продолжил служить в рядах Красной армии, а в 1945 году получил государственную награду «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Суд приговорил блогера к штрафу в размере одного миллиона рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.