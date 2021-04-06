Киев, , 15:17 — REGNUM Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами Конгресса США, в ходе которых стороны обсудили актуальные на сегодня для двух государств проблемы.

Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба «Слуги народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, стороны обменялись позициями относительно усиления санкций против России и обсудили координацию действий для остановки строительства «Северного потока — 2». Арахамия отметил, что и Киев, и Вашингтон считают этот проект опасным как для Украины, так и в целом для Европы.

«Надо определить возможные механизмы, которые не дадут России завершить проект. Стоит усилить санкции со стороны США и привлечь к этому широкий круг партнеров», — заявил соратник Зеленского.

В контексте ситуации в Донбассе он в очередной раз призвал Вашингтон назначить специального посланника для Украины, который, по мнению украинской власти, станет связующим звеном между США и участниками мирных переговоров в «нормандском формате».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня официальный представитель госдепартамента СШАНед Прайс заявил о просьбах американской стороны к России дать объяснения по поводу сообщений о якобы имеющих место «провокациях»со стороны РФ вблизи восточной границы Украины. В ответ в МИД РФ заявили, что не собираются давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине, поскольку объясняли свою позицию буквально на прошлой неделе.