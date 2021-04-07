Минск, , 04:25 — REGNUM Высказывания белорусских силовиков, время от времени попадающие в открытый доступ, показывают крайне неприятную для белорусских властей и лично для Александра Лукашенко картину. Почему опора на «белорусизацию» и «многовекторность» обернулась для Минска таким громким провалом, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Сотрудники МВД в оцеплении во время массовых протестов в Минске Homoatrox

Может быть, и не все белорусские силовики пытаются честно разобраться в происходящем в стране, подобно полковнику Александру Сазонову, запись совещания с участием которого содержит высказывания, критикующие повальные задержания граждан, включая невиновных и непричастных. Даже заявления самых заядлых лукашенковских держиморд, потерявших всякие представления о допустимом и преступном, позволяют провести суммарный анализ происходящего в Белоруссии после очередного «триумфального» избрания Александра Лукашенко в вечные президенты.

Тут уже впору говорить не о президентстве, а о так называемой «криптомонархии», когда все в той или иной стране оказывается настроено на несменяемость властвующей персоны и ближайшего круга ее прихлебателей и родственников. Этот ближайший круг, как показывает историческая практика, быстро начинает считать себя избранными, а народ, доставшийся им во владение, — «жалкими, ничтожными людишками». Не так ли произошло и в Белоруссии?

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