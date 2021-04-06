Бали, Индонезия, 6 апреля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Международный аэропорт на Бали принял 62 345 пассажиров в период пасхальных праздников с 31 марта по 4 апреля 2021 года, сообщает Antara.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Ежедневно аэропорт на Бали обслуживал 14 764 человек.

В аэропорту Бали заявили, что 29 588 пассажиров вылетели и 32 577 пассажиров прибыли на остров.

За время праздников рекордное число пассажиров или 8875 человек прибыли на остров Бали 1 апреля 2021 года, в то время как пик обратного потока пришелся на 4 апреля 2021 года, когда остров покинули 9907 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, привитых второй дозой вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло 4 268 222 человек.