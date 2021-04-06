Архангельск, , 15:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число больных COVID-19 пополнили 79 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Среди новых заболевших — 28 архангелогородцев, 18 северодвинцев, восемь котлошан. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 330 человек.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели более 57 тысяч человек, 834 пациента скончались.