Москва, 6 апреля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. С января по февраль 2021 года в России реализация грузовых машин российских марок увеличилась на 10% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Об этом 6 апреля сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Artem Svetlov КАМАЗ

Так, за первые два месяца текущего года на российском авторынке было реализовано 6854 грузовых авто российских брендов.

При этом продажи грузовиков иностранных марок, наоборот, сократились за отчетный период на 20%. Всего было продано за январь-февраль 4130 грузовиков-иномарок. В целом объём продаж грузовых машин за отчетный период в России сократился на 3,4%, до 10 984 экземпляров.

Среди реализованных за последние два зимних месяца грузовых моделей на российском авторынке были 4342 грузовика «КАМАЗ» (+10%), 1259 машин «ГАЗ» (соответствует объему продаж прошлого года), 638 машин «УРАЛ» (+3,6%) и 629 автомобилей Volvo (-27%).

Кроме того, за отчетный период в России было продано 610 грузовиков Scania (+5,7%) и 534 машины «МАЗ» (+61%).

Напомним, в марте 2021 продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились в России на 5,7%, до 148 676 экземпляров.

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