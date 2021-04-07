Минск, , 02:25 — REGNUM Новая порция прямой речи белорусских силовиков, не предназначенная для широкой публики, но просочившаяся в информационное поле, явственно показывает пугающе бесчеловечный подход не только к протестующим против «вечного» Александра Лукашенко, но и к простым гражданам республики. О том, как власти Белоруссии и ее силовые структуры расчеловечивают образ несогласных и настраивают исполнителей на настоящее карательство, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Ноша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Аудиозапись совещания с крупным минским силовиком, полковником Александром Сазоновым интересна со многих точек зрения. Во-первых, это еще одно подтверждение неоднозначного состояния умов самих белорусских силовиков, часто прекрасно понимающих неадекватность действий, которые их заставляет совершать властная верхушка. Во-вторых, перечень действий и оценок, которые приводит Сазонов, позволяет диагностировать состояние самих властей Белоруссии. Ни в том, ни в другом случае радостной и светлой картины не вырисовывается.

Несоответствие с огромным перехлестом мер пресечения беспорядков быстро привело к тому, что пострадали многие непричастные граждане, а организаторы беспорядков избежали наказания. С точки зрения самого Сазонова, было безобразием не различать простых граждан и специально подготовленных зачинщиков беспорядков. Здесь с ним вступают в полемику его же сотрудники. Интересно, к какому выводу приходят совещавшиеся белорусские силовики?

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