Киев, , 00:06 — REGNUM Выполнить Минские договоренности-2 по достижению мира на Украине за шесть лет так и не удалось. Почему так произошло и смогут ли новые предложения Франции и Германии сдвинуть процесс примирения с мертвой точки, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если учесть тот факт, что выполнение Минских договоренностей с самого начала трактовалось Киевом исходя исключительно из желаний и представлений украинского руководства, то становится понятно нежелание республик ЛДНР соблюдать такой регламент, предполагающий их безоговорочную сдачу на милость победителя. К тому же являющегося победителем лишь в собственном воображении, ведь убедительным доказательством украинского проигрыша служат многочисленные «котлы», окружения, из которых украинская армия была вынуждена с позором выбираться в 2015 году.

Но теперь, после обострения обстановки и усиления взаимных обстрелов, франко-германское предложение недавнего времени должно было продвинуть выполнение Минских соглашений, предложив дополнительные возможности для обеих сторон конфликта. К сожалению, даже «улучшенная версия» Минских соглашений вряд ли будет исполнена.

Почему? Читайте статью Андрея Ганжи «Украина и тупик «нормандского формата»».