Москва, , 15:13 — REGNUM Есть большие сомнения в том, что Китай захочет налаживать с Россией равноправное сотрудничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание бывшего первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, призвавшего страны БРИКС выйти на новый уровень взаимодействия и переосмыслить свою экономическую политику.

«В словах Шувалова очевиден призыв к формированию многополярной мировой экономики, — сказал Ковригин. — В последнее десятилетие вектором политики России была борьба против однополярности мира не только в геополитическом, но и в экономическом смысле. Поэтому Россия активно ищет союзников среди БРИКС для формирования новых мировых точек роста. Пока в экономике эти действия уж очень большого успеха не принесли. Доллар так и остался основной и в большинстве случаев единственной мировой валютой. От однополярного мира экономики мы движемся к двуполярному — вторым полюсом стал Китай. А Россия с шестой частью земли, сырьевой экономикой и двумя процентами мирового валового продукта третьим полюсом никак не стала».

Ковригин согласился с тем, что сотрудничество преумножает совместные усилия в развитии.

«Только среди всего этого расклада стран вызывает вопросы Китай. Захочет ли он в экономической сфере сотрудничать равноправно, учитывая уровень своей экономики? — поинтересовался Ковригин. — Странам БРИКС можно и нужно переходить на альтернативные доллару валюты в своих расчетах, делать экономические системы более открытыми для экспорта и импорта ресурсов. Необходимо устранять бюрократические препятствия для расширения бизнесов, перемещения товаров, услуг внутри стран соглашения. Кооперация ресурсов разных стран на началах равенства даст большой эффект в развитии».

Напомним, что ранее Шувалов выступил со статьей, в которой призвал к более справедливым принципам, на которых должна быть построена восстанавливающаяся экономика.