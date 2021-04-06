Саранск, , 15:12 — REGNUM В Мордовии, благодаря реализации инвестиционных проектов, в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест. План достижения целевого показателя обсуждался на заседании правительства республики, которое провел врио главы региона Артём Здунов.

В частности, особое внимание было обращено на проект Федерального казначейства — создание в Саранске Центра по ведению бюджетного учёта федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Пока существуют проблемы с набором специалистов-бухгалтеров, которые должны иметь высокие профессиональные компетенции. Здунов поручил правительству отдельно проработать вопрос подготовки кадров для новой структуры.

«Нужно набирать людей, аттестовывать их и устраивать на работу. 300 бухгалтеров с достойной оплатой труда должны работать в этом центре в Саранске и обслуживать ПФО», — отметил он.

Кроме того, IT-индустрия способна вернуть на родину многих высококлассных специалистов при наличии в республике соответствующих условий, подчеркнул руководитель республики.

«Мы должны создать бизнесу условия для работы, а они будут создавать рабочие места», — отметил врио главы Мордовии.

Он рассказал, что часто к нему обращаются предприниматели, которые готовы перевозить предприятия в республику, но сейчас не хватает площадей.

«Эти вопросы надо оперативно решать, разработать конкретную программу действий в этом направлении. Сделать это не так сложно, как кажется, но эффект от этого будет очень значительный», — уверен Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года стало известно, что в Саранске могут открыть центр компетенций Федерального казначейства, которому будет передано ведение бюджетного учёта федеральных органов исполнительной власти шести регионов Приволжского федерального округа. Планируется, что в дальнейшем центр будет вести бюджетный учет и региональных органов исполнительной власти, и государственных учреждений.

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