Самара, , 15:14 — REGNUM Инспекторы ДПС применили табельное оружие при задержании водителя автомобиля, которого заподозрили в нарушении правил дорожного движения в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что в г. Чапаевске сотрудники ГИБДД, неся службу, захотели остановить водителя автотранспортного средства.

«Однако поданный автоинспектором сигнал, человек сидящий за рулем проигнорировал, и попытался скрыться, резко увеличив скорость», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инспекторы организовали погоню. Сотрудники правоохранительных органов считают, что водитель не раз нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу здоровью и жизни людей.

«Для остановки его машины дорожные полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Когда автомобиль выехал на безопасный участок дороги, один из инспекторов ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, которые не возымели должного действия, и вынудили на продолжение стрельбы, но уже по колёсам. В результате транспортное средство получило повреждение и остановилось, а водитель задержан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

«Проведенным освидетельствованием зафиксировано 0,684 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка установили, что летом 2019 года суд лишил подозреваемого права управления автомобилями на 18 месяцев.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил ужесточить наказание за пьяное вождение.