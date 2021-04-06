Самара, 6 апреля 2021, 15:14 — REGNUM Инспекторы ДПС применили табельное оружие при задержании водителя автомобиля, которого заподозрили в нарушении правил дорожного движения в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сообщается, что в г. Чапаевске сотрудники ГИБДД, неся службу, захотели остановить водителя автотранспортного средства.
Отмечается, что инспекторы организовали погоню. Сотрудники правоохранительных органов считают, что водитель не раз нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу здоровью и жизни людей.
Задержанным оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.
Стражи порядка установили, что летом 2019 года суд лишил подозреваемого права управления автомобилями на 18 месяцев.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил ужесточить наказание за пьяное вождение.