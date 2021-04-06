Ярославль, , 15:09 — REGNUM В конце мая в Ярославской области начнётся кампания по уничтожению борщевика, на которую выделят 11 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Борщевик Yarregion.ru

Борьба с сорняком ведётся в области с 2020 года, в первый раз правительство выделило на неё 1 миллион 750 тысяч, в 2021 году — в шесть раз больше.

Планируется уничтожать борщевик в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском, Угличском, Ярославском районах, а также Ярославле и Переславле-Залесском.

Борщевик будет уничтожен на площади в 650 гектаров.

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