Киев, , 15:08 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, окружной административный суд Киева рассматривает иск министерства юстиции Украины о запрете партии Шария.

Как сообщают украинские СМИ, под зданием суда собрался многолюдный митинг — люди вышли, чтобы выразить свою поддержку политической силе. В том числе поддержать протестующих пришли и народные депутаты нынешнего созыва Рады от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), несколько сотен представителей ОПЗЖ, и организации «Патриоты — За жизнь». Кроме того, активисты «Молодежного крыла ОПЗЖ» провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

Народный депутат Рады Анатолий Бурмич в своем комментарии напомнил, что осенью прошлого года Партия Шария участвовала в местных выборах и на сегодня по рейтингам имеет около 5%. Соответственно, закрытие партии — это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение, отметил политик, причем это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова.

«Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии… Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле — все наоборот», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин подчеркнул, чтозакрытие партий, как и запрет телеканалов — это действия президента Зеленского, которые направлены на узурпацию государственной власти в стране, то есть украинцев хотят лишить права выбора, взамен им навязывают провластную партию и марионеток режима Зеленского. По его словам, фактически украинская власть борется с украинским народом и объявила войну украинскому народу.

Депутат Виктор Черный назвал происходящее «политическим террором» и заявил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» готова поддерживать любую политическую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона.

ИА REGNUM напоминает, что в марте депутаты местных советов ряда регионов Украины (преимущественно из западных областей страны) потребовали от центральной власти запретить на Украине на законодательном уровне деятельность партий «Оппозиционная платформа — за жизнь» и Партии Шария за их пророссийскую позицию, поскольку это «внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства».