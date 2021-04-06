Москва, , 15:08 — REGNUM Аккаунт на портале «Госуслуги» обладает высокой степенью защиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Сейчас большинство граждан пользующихся соцсетью уже привыкли иметь возможность совершать покупки в онлайн-магазинах используя сервисы соцсетей или совершать сделки в интернете путем идентификации через социальные сети без дополнительных процедур идентификации или регистрации.

По сути банковская идентификация имеется и там, и там и поэтому предоставление такой услуги сильно ничего не меняет. Пользоваться учетной записью портала госуслуг удобно там, где требуется использование паспортных данных или СНИЛС.

Думаю, что пользователи соцсетей разобьются на два лагеря: одни воспримут это как отличный инструмент покупки, например, авиабилетов через такую идентификацию.

Другие пользователи соцсетей наоборот посчитают, что в общениях через соцсети есть следы разного поведения и сопоставлять личную жизнь с официальной идентификацией не захотят», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пользователи получили возможность авторизации в социальных сетях через портал «Госуслуги».

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