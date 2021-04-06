Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Больше половины сторонников Республиканской партии США считают, что погром в здании Капитолия, который произошел 6 января, был тайным образом возглавлен «левыми» активистами, желающими испортить репутацию Дональда Трампа, об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения, сообщает Reuters.

Из опроса, опубликованного 5 апреля, следует, что 55 сторонников Республиканской партии по меньшей мере в определенной мере находятся подобное заявление убедительным, тогда как 32% с ним решительным образом согласны.

Схожее число респондентов заявило и о том, что подавляющее большинство участников беспорядков на самом деле были там законопослушными гражданами, «мирно» протестовавшие против официальных результатов выборов 2020 года, которые, по словам бывшего президента Трампа и многих его сторонников, были украдены демократами. Так, 51% процент опрошенных заявил, что они, по крайней мере, в какой-то мере согласны с идеей о том, что погромщики, «в основном мирными, законопослушными американцами».

В свою очередь, 28% респондентов-республиканцев готовы возложить хотя бы частичную вину на Трампа за беспорядки.